CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті ударів авіації урядових сил Сирії по житлових районах в провінції Ідліб, що входять у зону деескалації, загинули 25 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ідлібі через авіаудари сил Асада загинули 25 осіб
Загони цивільної оборони продовжують шукати людей, які опинилися під уламками зруйнованих під час бомбардувань будівель. Очікується, що кількість загиблих і поранених зросте
Фото: aa.com.tr
Масованих бомбардувань і наземних атак військ Башара Асада зазнали населені пункти Тюх, Сукейк, Теменія, Хан Шейхун у провінції Ідліб, а також райони Латамне і Латмін у провінції Хомс, райони Туркмендаги в провінції Лазкійє й Урум аль-Кубра на заході Алеппо, повідомляє Анадолу з посиланням на сили цивільної оборони.
Розташований на південному заході Сирії Ідліб і прилеглі до нього території були оголошені зоною деескалації на міжсирійських переговорах в Астані 4-5 травня 2017 року. Однак попри це, регіон зазнає періодичних бомбардувань.
Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон обговорив з російським лідером Володимиром Путіним кризу в Сирії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 08 2018 13:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії