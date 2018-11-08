В Ідлібі через авіаудари сил Асада загинули 25 осіб

Загони цивільної оборони продовжують шукати людей, які опинилися під уламками зруйнованих під час бомбардувань будівель. Очікується, що кількість загиблих і поранених зросте

В результаті ударів авіації урядових сил Сирії по житлових районах в провінції Ідліб, що входять у зону деескалації, загинули 25 осіб.

Масованих бомбардувань і наземних атак військ Башара Асада зазнали населені пункти Тюх, Сукейк, Теменія, Хан Шейхун у провінції Ідліб, а також райони Латамне і Латмін у провінції Хомс, райони Туркмендаги в провінції Лазкійє й Урум аль-Кубра на заході Алеппо, повідомляє Анадолу з посиланням на сили цивільної оборони.

Розташований на південному заході Сирії Ідліб і прилеглі до нього території були оголошені зоною деескалації на міжсирійських переговорах в Астані 4-5 травня 2017 року. Однак попри це, регіон зазнає періодичних бомбардувань.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон обговорив з російським лідером Володимиром Путіним кризу в Сирії.