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В Індії на честь Трампа перейменували село, - ВІДЕО

З ініціативою дати селу нову назву виступили волонтери некомерційної організації Sulabh International, яка займається встановленням громадських туалетів
На півночі Індії, у штаті Харьяна, місцева влада символічно перейменувала одне з сільських поселень на Трампівку (Trіmp Village).
В Індії на честь Трампа перейменували село, - ВІДЕО Фото: скріншот

Рішення ухвалено напередодні наміченого на кінець тижня візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді у США, повідомляє "Укрінформ".

З ініціативою дати селу нову назву виступили волонтери некомерційної організації Sulabh International, яка займається встановленням громадських туалетів, які працювали там.

Більша частина будинків у селі побудовані з глиняних цеглин, мало куди проведено електрику, не вистачає питної води.

Нагадаємо, що канадський вчений Вазрік Назарі відкрив у Каліфорнії новий вид молі і назвав її Neopalpa donaldtrumpi - на честь обраного президента США Дональда Трампа.

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24 06 2017 13:16
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