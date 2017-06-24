НОВИНИНа півночі Індії, у штаті Харьяна, місцева влада символічно перейменувала одне з сільських поселень на Трампівку (Trіmp Village).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії на честь Трампа перейменували село, - ВІДЕО
З ініціативою дати селу нову назву виступили волонтери некомерційної організації Sulabh International, яка займається встановленням громадських туалетів
Фото: скріншот
Рішення ухвалено напередодні наміченого на кінець тижня візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді у США, повідомляє "Укрінформ".
З ініціативою дати селу нову назву виступили волонтери некомерційної організації Sulabh International, яка займається встановленням громадських туалетів, які працювали там.
Більша частина будинків у селі побудовані з глиняних цеглин, мало куди проведено електрику, не вистачає питної води.
Нагадаємо, що канадський вчений Вазрік Назарі відкрив у Каліфорнії новий вид молі і назвав її Neopalpa donaldtrumpi - на честь обраного президента США Дональда Трампа.
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