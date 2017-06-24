В Індії на честь Трампа перейменували село, - ВІДЕО З ініціативою дати селу нову назву виступили волонтери некомерційної організації Sulabh International, яка займається встановленням громадських туалетів

На півночі Індії, у штаті Харьяна, місцева влада символічно перейменувала одне з сільських поселень на Трампівку (Trіmp Village).

Фото: скріншот

Рішення ухвалено напередодні наміченого на кінець тижня візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді у США, повідомляє "Укрінформ". З ініціативою дати селу нову назву виступили волонтери некомерційної організації Sulabh International, яка займається встановленням громадських туалетів, які працювали там. Більша частина будинків у селі побудовані з глиняних цеглин, мало куди проведено електрику, не вистачає питної води. Нагадаємо, що канадський вчений Вазрік Назарі відкрив у Каліфорнії новий вид молі і назвав її Neopalpa donaldtrumpi - на честь обраного президента США Дональда Трампа.

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