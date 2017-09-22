В Індії в українського посла вкрали мобільний телефон під час селфі

За фактом цього інциденту відкрито справу

Невідомий вихопив з рук посла України в Індії Ігоря Поліхи мобільний телефон, коли той фотографувався біля пам'ятки архітектури в Делі.

Це сталося 20 вересня. Злодій вихопив телефон з рук Поліхи, коли той робив селфі на вулиці біля Червоного Форту, історичної цитаделі міста.

Після цього крадій втік, інформує Deccan Chronicle із посиланням на заяву речника столичної поліції Депендери Патак.

Патак повідомив, що за фактом цього інциденту відкрито справу, і поліція вже отримала важливі докази, які допоможуть упіймати злочинця.

Нагадаємо, що в бельгійського міністра, який приїхав оголосити про інвестиції у велодоріжки, вкрали велосипед, на якому він приїхав на захід.