CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомий вихопив з рук посла України в Індії Ігоря Поліхи мобільний телефон, коли той фотографувався біля пам'ятки архітектури в Делі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії в українського посла вкрали мобільний телефон під час селфі
За фактом цього інциденту відкрито справу
Ігор Поліха. Фото: facebook.com/igor.polikha
Це сталося 20 вересня. Злодій вихопив телефон з рук Поліхи, коли той робив селфі на вулиці біля Червоного Форту, історичної цитаделі міста.
Після цього крадій втік, інформує Deccan Chronicle із посиланням на заяву речника столичної поліції Депендери Патак.
Патак повідомив, що за фактом цього інциденту відкрито справу, і поліція вже отримала важливі докази, які допоможуть упіймати злочинця.
Нагадаємо, що в бельгійського міністра, який приїхав оголосити про інвестиції у велодоріжки, вкрали велосипед, на якому він приїхав на захід.
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22 09 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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