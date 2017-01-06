Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В інтернатах по всьому світу живуть близько 2,7 млн дітей, - ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ проаналізував ситуацію в 140 державах
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в четвер, 1 червня, повідомив, що понад 2,7 млн дітей у світі живуть у дитячих будинках, інтернатах та аналогічних установах.
В інтернатах по всьому світу живуть близько 2,7 млн дітей, - ЮНІСЕФ Фото: unicef.org.uk

Тобто з 100 тисяч дітей у притулках перебувають 120. У Центральній та Східній Європі цей показник в п'ять разів вище середнього - з 100 тисяч дітей в інтернатах і дитячих будинках живуть 666 осіб, інформує DW.

У притулках діти, які і так вразливі через розділення з сім'єю, стикаються з підвищеним ризиком насильства, зґвалтування та негативний вплив на їх когнітивний, соціальний і емоційний розвиток, заявив директор по захисту дітей ЮНІСЕФ Корнеліус Вільямс.

ЮНІСЕФ проаналізував ситуацію в 140 державах. В організації разом з тим заявили, що в багатьох країнах немає точної інформації і вони не дають даних, наприклад, про те, скільки дітей живуть в приватних установах. ЮНІСЕФ звернулася до урядів з проханням надати такі відомості.

Як відомо, в Україні і світі 1 червня відзначається День захисту дітей.

Нагадаємо, що за даними ООН до 2040 року приблизно 600 мільйонів дітей, а саме кожна четверта дитина, будуть жити в районах з гострим дефіцитом води.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2017 09:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.