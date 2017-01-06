В інтернатах по всьому світу живуть близько 2,7 млн дітей, - ЮНІСЕФ
Тобто з 100 тисяч дітей у притулках перебувають 120. У Центральній та Східній Європі цей показник в п'ять разів вище середнього - з 100 тисяч дітей в інтернатах і дитячих будинках живуть 666 осіб, інформує DW.
У притулках діти, які і так вразливі через розділення з сім'єю, стикаються з підвищеним ризиком насильства, зґвалтування та негативний вплив на їх когнітивний, соціальний і емоційний розвиток, заявив директор по захисту дітей ЮНІСЕФ Корнеліус Вільямс.
ЮНІСЕФ проаналізував ситуацію в 140 державах. В організації разом з тим заявили, що в багатьох країнах немає точної інформації і вони не дають даних, наприклад, про те, скільки дітей живуть в приватних установах. ЮНІСЕФ звернулася до урядів з проханням надати такі відомості.
Як відомо, в Україні і світі 1 червня відзначається День захисту дітей.
Нагадаємо, що за даними ООН до 2040 року приблизно 600 мільйонів дітей, а саме кожна четверта дитина, будуть жити в районах з гострим дефіцитом води.
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