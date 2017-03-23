За даними ООН до 2014 року близько 600 млн дітей будуть жити в умовах дефіциту води

Мільйони дітей в усьому світі вже позбавлені доступу до безпечної питної води

До 2040 року приблизно 600 мільйонів дітей, а саме кожна четверта дитина, будуть жити в районах з гострим дефіцитом води.

Зазначається, що мільйони дітей у всьому світі вже позбавлені доступу до безпечної питної води. На сьогоднішній день 36 країн світу відчувають гострий брак прісної води, - йдеться у доповіді ЮНІСЕФ.

У доповіді йдеться про те, що дефіцит буде викликаний глобальним зростанням попиту на воду, який рухається в основному за рахунок індустріалізації, зростання кількості населення, виробництва продуктів харчування і збільшення споживання.

"Довше приймання душу, мийка машини, полив саду — все бере своє", — наголошується у повідомленні.

"Без води нічого не можна виростити. Без чистої води не можуть вижити діти", — заявив глава ЮНІСЕФ Ентоні Лейк. Він закликав до активізації колективних зусиль з подолання кризи в сфері водопостачання, передає Центр новин ООН.

"Не маючи доступу до чистої води, діти швидше за все помруть в дитячому віці від захворювань, викликаних водними бактеріями ...", — додав Лейк

Раніше ЮНІСЕФ повідомляв, що хронічне недоїдання і голод можуть цього року призвести до загибелі близько 1,4 млн дітей у трьох країнах Африки й одній близькосхідній країні.