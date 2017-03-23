За даними ООН до 2014 року близько 600 млн дітей будуть жити в умовах дефіциту води
Зазначається, що мільйони дітей у всьому світі вже позбавлені доступу до безпечної питної води. На сьогоднішній день 36 країн світу відчувають гострий брак прісної води, - йдеться у доповіді ЮНІСЕФ.
У доповіді йдеться про те, що дефіцит буде викликаний глобальним зростанням попиту на воду, який рухається в основному за рахунок індустріалізації, зростання кількості населення, виробництва продуктів харчування і збільшення споживання.
"Довше приймання душу, мийка машини, полив саду — все бере своє", — наголошується у повідомленні.
"Без води нічого не можна виростити. Без чистої води не можуть вижити діти", — заявив глава ЮНІСЕФ Ентоні Лейк. Він закликав до активізації колективних зусиль з подолання кризи в сфері водопостачання, передає Центр новин ООН.
"Не маючи доступу до чистої води, діти швидше за все помруть в дитячому віці від захворювань, викликаних водними бактеріями ...", — додав Лейк
Раніше ЮНІСЕФ повідомляв, що хронічне недоїдання і голод можуть цього року призвести до загибелі близько 1,4 млн дітей у трьох країнах Африки й одній близькосхідній країні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків