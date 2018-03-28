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В Ірландії відкриють перший на острові нудистський пляж

Планується, що пляж не буде "сімейним"
На півдні Дубліна в квітні цього року відбудеться офіційне відкриття першого нудистського пляжу на острові Ірландія.
В Ірландії відкриють перший на острові нудистський пляж Фото: facildedigerir.com

Про це повідомляє BBC.

За словами Пета Галлахера, представника "Ірландської асоціації натуристів", його організація багато років проводила кампанію за офіційне відкриття нудистського пляжу.

"У цій країні є люди, які використовують пляжі по всій Ірландії, так довго, як я пам'ятаю, як нудистські", - зазначив він.

За його словами, відпочинок на таких пляжах є набагато популярніший в Ірландії, ніж можна подумати. 

Галлахер також додав, що були деякі побоювання щодо присутності дітей на такому пляжі, однак, за його словами, пляж на Hawk Cliff не буде "сімейним".

Повідомляється, що нудистський пляж буде відкрито у Долкі, пригороді Дубліна.

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28 03 2018 18:45
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