Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Ірпені двоє підлітків до смерті побили безпритульного

Підлітків затримали і заарештували
В Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного.
В Ірпені двоє підлітків до смерті побили безпритульного Фото: АFP

Слідство вважає, що молоді люди розпивали алкоголь на березі озера біля притулку бездомного чоловіка. У якийсь момент між ними виник конфлікт, під час якого підлітки почали бити чоловіка ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм він помер, а його тіло пізніше знайшли перехожі, повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Київської області.

Тіло загиблого направили на експертизу.

Підлітків затримали і заарештували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу - умисне тяжке тілесне ушкодження. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що це вже третій схожий випадок за останній місяць. 14 жовтня 2018 року в Павлограді двоє хлопців заради розваги напали на бездомних, убивши трьох людей.

30 жовтня в Білій Церкві двоє хлопців жорстоко побили бездомного, убивши його

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2018 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.