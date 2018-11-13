В Ірпені двоє підлітків до смерті побили безпритульного
Слідство вважає, що молоді люди розпивали алкоголь на березі озера біля притулку бездомного чоловіка. У якийсь момент між ними виник конфлікт, під час якого підлітки почали бити чоловіка ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм він помер, а його тіло пізніше знайшли перехожі, повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Київської області.
Тіло загиблого направили на експертизу.
Підлітків затримали і заарештували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу - умисне тяжке тілесне ушкодження. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що це вже третій схожий випадок за останній місяць. 14 жовтня 2018 року в Павлограді двоє хлопців заради розваги напали на бездомних, убивши трьох людей.
30 жовтня в Білій Церкві двоє хлопців жорстоко побили бездомного, убивши його
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