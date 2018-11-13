В Ірпені двоє підлітків до смерті побили безпритульного

В Ірпені (Київська область) двоє підлітків віком 16 і 17 років до смерті побили 49-річного бездомного.

Слідство вважає, що молоді люди розпивали алкоголь на березі озера біля притулку бездомного чоловіка. У якийсь момент між ними виник конфлікт, під час якого підлітки почали бити чоловіка ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм він помер, а його тіло пізніше знайшли перехожі, повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Київської області.

Тіло загиблого направили на експертизу.

Підлітків затримали і заарештували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу - умисне тяжке тілесне ушкодження. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що це вже третій схожий випадок за останній місяць. 14 жовтня 2018 року в Павлограді двоє хлопців заради розваги напали на бездомних, убивши трьох людей.

30 жовтня в Білій Церкві двоє хлопців жорстоко побили бездомного, убивши його