В Італії розкрили схему вербування бойовиків для ОРДЛО, – ЗМІ

Розшуком потенційних найманців в Італії та відправленням їх на Донбас, за версією слідства, займалися під прикриттям гуманітарних операцій

Італійські карабінери розкрили організацію, яка вербувала найманців для війни на Донбасі.

Поліцейські дізналися, що за участь у бойових діях іноземні найманці щомісяця отримували всього 300-400 євро, повідомляє "Радіо Свобода".

"Відомо, що в Україні на війні, будучи у складі проросійського війська, платять небагато, адже найманцям можна заробити значно більше в інших збройних конфліктах. Тож основним стимулом для цих громадян є ідеологічне переконання", – розповідає журналіст та керівник видання OttoPagine у місті Авелліно Лучано Трапанезе.

Розшуком потенційних найманців в Італії та відправленням їх на Донбас, за версією слідства, займалися під прикриттям гуманітарних операцій.

Зокрема, серед підозрюваних найманців - Ораціо Ньєрре – італійський активіст, симпатик Росії та засновник організації "Координація солідарності з Донбасом". Створили її у 2014 році, того ж року Ньєрре разом із своїм соратником Лукою Пінтауді приїжджав в Донецьк, де зустрічався з тодішніми лідерами угруповання "ДНР" Павлом Губарєвим та Денисом Пушиліним.

За інформацією видання, нині Ньєре і Пінтауді перебувають під слідством, але не затримані. На відміну від трьох інших підозрюваних. Згідно з даними газети La Repubblica, під арештом перебувають – італієць Антоніо Катальдо, албанець Олсі Крутані і молдованин Володимир Вербицький.

Після спецоперації карабінери оприлюднили відео, завдяки якому можна ідентифікувати одного із затриманих – Володимира Вербицького, який на Донбасі взяв собі позивний "Парма". Він пішов воювати у травні 2015 року, тоді ж вступив до лав угруповання "Русич".

Перші два місяці на Донбасі він не показував свого обличчя, але пізніше ховатися перестав. На одному з відео, яке бойовики виклали на YouTube видно, як його вчать коригувати вогонь артилерії. На камеру "Парма" розповідає – йому 21 рік і хоча виріс в Італії, куди батьки переїхали з Молдови, вважає себе "русским".

Другий затриманий Олсі Крутані – ветеран Чечні і власник спортзалу у Мілані, затятий прихильник російських бойових мистецтв. Саме під час таких спортивних заходів і обговорювали можливу відправку найманців на Донбас, пише видання "OttoPagine".

Свого роду посередником між бажаючими потрапити в Україну та тими, хто вже воює на Донбасі, виступав третій затриманий – Антоніо Катальдо. Він вважається досвідченим найманцем, бо воював у Лівії, був у полоні бойовиків Каддафі, вишкіл і воєнну підготовку пройшов у Панамі. Інтерв'ю з ним показала відома італійська телепрограма. Там він розказав про свій досвід найманця у світі та на Донбасі.

В Італії також видали ордери на арешт ще трьох бойовиків: Андреа Пальмері, Габріеля Каругаті і Массімільяно Каваллері. Останній взяв собі позивний "Спартак", регулярно брав участь в зйомках телевізійних сюжетів на непідконтрольній Україні території, фотографувався з ватажком угруповання "ДНР" Олександром Захарченком, а в лютому цього року похвалився отриманням так званого паспорта угруповання "ДНР".

"Вітаю! Мене звуть Андреа Пальмері, я зараз живу в Луганську", – так себе представляв бойовик з Італії для відео сепаратистського змісту на YouTube.

Пальмері – ультрас з італійської Тоскани. На батьківщині у лютому 2014-го його засудили за побиття, але з-під домашнього арешту він втік до угруповання "ЛНР". Саме Пальмері, вважає слідство, був посередником для майбутніх найманців вже на непідконтрольному Україні Донбасі.



Андреа Пальмері

Незговірливий і третій з оголошених в розшук – Габріель Каругаті. Він є сином одного з колишніх менеджерів правлячої італійської партії "Ліга". Її лідер Маттео Сальвіні очолює МВС країни і називає законною анексію Криму.

У матеріалах справи також згадується Ірина Осипова, дочка глави російського центру "Росспівробітництво" в Італії. Вона першою взяла інтерв’ю в Андреа Пальмері ще у 2014 році. У мережі є її фото з бойовиками угруповання "Русич". Того самого, в яке свого часу вступив один із нині затриманих в Італії на прізвисько "Парма".

Осипова всі ці роки співпрацювала з крайніми правими італійськими політиками. У тому числі, в рамках асоціації "Ломбардія-Росія". Зокрема, на сайті асоціації є публікація про те, як делегація бізнесменів з італійського регіону Венето приїздила на непідконтрольну Україні територію, зайняту проросійськими бойовиками "ЛНР" і "ДНР".

Інформацію про цих найманців італійським силовикам передало українське посольство. У місцевій пресі пишуть про 30 громадян Італії, які воювали на Донбасі.