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В Італії стався вибух на АЗС: дві людини загинули, більше десятка поранених

Серед загиблих - співробітник пожежної бригади і чоловік, що перебував поблизу епіцентру вибуху
Двоє людей загинули і понад 10 постраждали в результаті вибуху на АЗС поблизу італійського міста Борго Куінціо, що в центральній області Лаціо.
В Італії стався вибух на АЗС: дві людини загинули, більше десятка поранених Фото: ansa.it

Вибух стався близько 14:30 за місцевим часом, повідомляє італійське агентство ANSA.

 результаті вогонь охопив танкер, повний горючої рідини, зазначає агентство. На місце прибули пожежні служби.

Серед загиблих – співробітник пожежної бригади та чоловік, що перебував поблизу епіцентру вибуху. Серед постраждалих також багато пожежників.

Нагадаємо, що на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміла серія вибухів. Вибухнула цистерна, яка перевозила горючі матеріали. Кількість постраждалих в результаті вибуху вантажівки перевищила 100 осіб.

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05 12 2018 20:54
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