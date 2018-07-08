Кількість постраждалих від вибуху в Болоньї перевищила 100 осіб, - ОНОВЛЕНО

Серед постраждалих виявилося 11 карабінерів і двоє співробітників дорожньої поліції.

Кількість постраждалих в результаті вибуху вантажівки, яка перевозила горючі матеріали, в італійському місті Болонья перевищила 100 осіб, повідомляє RaiNews24 вранці у вівторок, 7 серпня.

Телеканал повідомляє, що двоє людей у ​​важкому стані перебувають в лікарнях Чезени і Парми. Ще десять були направлені до лікарні Баццано.

Крім того, 55 осіб з опіками від першої до третього ступеня доставили в лікарню Маджоре. У лікарні в Кастель-Сан-Джовані, Бінтівільо і Будріо було направлено ще 18 осіб.

Серед постраждалих виявилися 11 карабінерів і двоє співробітників дорожньої поліції. На місці події продовжують працювати рятувальники.

Оновлення:

Кількість постраждалих у результаті вибухів на кільцевій дорозі поблизу італійської Болоньї зросла до 145 осіб, повідомляє видання Bologna Today.

Четверо поранених перебувають у важкому стані, однак їхні життя поза загрозою.

Також італійська влада скоригувала число загиблих. Їх виявилося не двоє, як повідомлялося раніше, а один – водій вантажівки з цистерною, що перевозила паливо.

Крім того, з найближчих до траси будинків евакуювали їх мешканців. Зараз житла перевіряють експерти

Як повідомляв iPress.ua, близько 14.00 на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміла серія вибухів. Ймовірно, вибухнула цистерна, яка перевозила горючі матеріали.

Пожежа, яка почалася після вибухів, перекинулася на автомобілі щонайменше двох дилерських центрів поблизу.