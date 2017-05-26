В Італії суд скасував заборону Uber

Римський суд анулював винесене у квітні рішення, яким в Італії заборонялася робота сервісу Uber.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми раді повідомити, що ви будете в змозі продовжувати використовувати наш додаток в Італії", - повідомила компанія.

На початку квітня суд нижчої інстанції виніс рішення на користь позову, поданого італійськими асоціаціями служб таксі, які поскаржилися на порушення правил конкуренції.

Компанія Uber подала апеляцію і суд вищої інстанції скасував заборону.

"Ми дуже раді за тисячі водіїв і пасажирів, які можуть продовжувати використовувати Uber в в Італії. Тим не менше, Італії в даний час необхідно реформувати свої застарілі закони, з тим, що всі її громадяни і міста могли отримувати вигоду з сучасних технологій", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, компанія Uber забере з доріг свої безпілотні автомобілі після аварії, що сталася у штаті Аризона.

Компанія Waymo, структура Google, яка розробляє засоби керування безпілотним автомобілем, подала в суд на Uber та її стартап Otto, звинувативши їх у використанні вкраденої технології.

30 червня 2016 року сервіс замовлення таксі Uber офіційно почав роботу в Києві.