В Італії суд скасував заборону Uber
Про це повідомляє Reuters.
"Ми раді повідомити, що ви будете в змозі продовжувати використовувати наш додаток в Італії", - повідомила компанія.
На початку квітня суд нижчої інстанції виніс рішення на користь позову, поданого італійськими асоціаціями служб таксі, які поскаржилися на порушення правил конкуренції.
Компанія Uber подала апеляцію і суд вищої інстанції скасував заборону.
"Ми дуже раді за тисячі водіїв і пасажирів, які можуть продовжувати використовувати Uber в в Італії. Тим не менше, Італії в даний час необхідно реформувати свої застарілі закони, з тим, що всі її громадяни і міста могли отримувати вигоду з сучасних технологій", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, компанія Uber забере з доріг свої безпілотні автомобілі після аварії, що сталася у штаті Аризона.
Компанія Waymo, структура Google, яка розробляє засоби керування безпілотним автомобілем, подала в суд на Uber та її стартап Otto, звинувативши їх у використанні вкраденої технології.
30 червня 2016 року сервіс замовлення таксі Uber офіційно почав роботу в Києві.
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