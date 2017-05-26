Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Італії суд скасував заборону Uber

Раніше заборонити Uber вимагали асоціації таксі
Римський суд анулював винесене у квітні рішення, яким в Італії заборонялася робота сервісу Uber.
В Італії суд скасував заборону Uber Фото: hi-tech.mail.ru

Про це повідомляє Reuters.

"Ми раді повідомити, що ви будете в змозі продовжувати використовувати наш додаток в Італії", - повідомила компанія.

На початку квітня суд нижчої інстанції виніс рішення на користь позову, поданого італійськими асоціаціями служб таксі, які поскаржилися на порушення правил конкуренції.

Компанія Uber подала апеляцію і суд вищої інстанції скасував заборону.

"Ми дуже раді за тисячі водіїв і пасажирів, які можуть продовжувати використовувати Uber в в Італії. Тим не менше, Італії в даний час необхідно реформувати свої застарілі закони, з тим, що всі її громадяни і міста могли отримувати вигоду з сучасних технологій", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, компанія Uber забере з доріг свої безпілотні автомобілі після аварії, що сталася у штаті Аризона.

Компанія Waymo, структура Google, яка розробляє засоби керування безпілотним автомобілем, подала в суд на Uber та її стартап Otto, звинувативши їх у використанні вкраденої технології.

30 червня 2016 року сервіс замовлення таксі Uber офіційно почав роботу в Києві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 05 2017 23:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.