В Італії та Німеччині в ході спецоперації проти мафії затримали 200 осіб

Під час обшуків поліцейські вилучили близько 50 мільйонів євро готівки

У результаті спільної операції поліцейських Італії та Німеччині було затримано приблизно 200 членів одного з найбільших італійських мафіозних угруповань "Ндрангета".

За інформацією італійських карабінерів, спільна операція проводилася в тому числі і на території Німеччини, повідомляє Reuters.

Розслідування показало, що клани сімей Фарао та Марінкола з італійського регіону Калабріа, проникли в бізнес обох країн, зокрема, у сфері виробництва вина, продуктів харчування, а також переробки сміття та похоронних послуг.

Італійська поліція також повідомила, що в корупції підозрюються державні посадові особи, але не вказується чи тільки в Італії, або ж в обох країнах.

Під час обшуків поліцейські вилучили близько 50 мільйонів євро готівки.

За інформацією італійського видання ANSA, в результаті операції затримали трьох мерів невеликих італійських міст, які співпрацювали з мафіозними кланами.

Також повідомляється, що в Німеччини затримали 13 осіб. Мафіозні структури змушували власників ресторанів італійського походження в Штутгарті купувати вина, кондитерські вироби і напівфабрикати піци від підприємств, пов'язаних з "Ндрангетою".

Нагадаємо, що італійська поліція арештувала 48 осіб в операції проти мафіозного угруповання "Ндрангета" в Калабрії.