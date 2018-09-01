В Італії та Німеччині в ході спецоперації проти мафії затримали 200 осіб
За інформацією італійських карабінерів, спільна операція проводилася в тому числі і на території Німеччини, повідомляє Reuters.
Розслідування показало, що клани сімей Фарао та Марінкола з італійського регіону Калабріа, проникли в бізнес обох країн, зокрема, у сфері виробництва вина, продуктів харчування, а також переробки сміття та похоронних послуг.
Італійська поліція також повідомила, що в корупції підозрюються державні посадові особи, але не вказується чи тільки в Італії, або ж в обох країнах.
Під час обшуків поліцейські вилучили близько 50 мільйонів євро готівки.
За інформацією італійського видання ANSA, в результаті операції затримали трьох мерів невеликих італійських міст, які співпрацювали з мафіозними кланами.
Також повідомляється, що в Німеччини затримали 13 осіб. Мафіозні структури змушували власників ресторанів італійського походження в Штутгарті купувати вина, кондитерські вироби і напівфабрикати піци від підприємств, пов'язаних з "Ндрангетою".
Нагадаємо, що італійська поліція арештувала 48 осіб в операції проти мафіозного угруповання "Ндрангета" в Калабрії.
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