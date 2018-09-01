Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Італії та Німеччині в ході спецоперації проти мафії затримали 200 осіб

Під час обшуків поліцейські вилучили близько 50 мільйонів євро готівки
У результаті спільної операції поліцейських Італії та Німеччині було затримано приблизно 200 членів одного з найбільших італійських мафіозних угруповань "Ндрангета".
В Італії та Німеччині в ході спецоперації проти мафії затримали 200 осіб Фото: reuters

За інформацією італійських карабінерів, спільна операція проводилася в тому числі і на території Німеччини,  повідомляє Reuters.

Розслідування показало, що клани сімей Фарао та Марінкола з італійського регіону Калабріа, проникли в бізнес обох країн, зокрема, у сфері виробництва вина, продуктів харчування, а також переробки сміття та похоронних послуг.

Італійська поліція також повідомила, що в корупції підозрюються державні посадові особи, але не вказується чи тільки в Італії, або ж в обох країнах.

Під час обшуків поліцейські вилучили близько 50 мільйонів євро готівки.

За інформацією італійського видання ANSA, в результаті операції затримали трьох мерів невеликих італійських міст, які співпрацювали з мафіозними кланами.

Також повідомляється, що в Німеччини затримали 13 осіб. Мафіозні структури змушували власників ресторанів італійського походження в Штутгарті купувати вина, кондитерські вироби і напівфабрикати піци від підприємств, пов'язаних з "Ндрангетою".

Нагадаємо, що італійська поліція арештувала 48 осіб в операції проти мафіозного угруповання "Ндрангета" в Калабрії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 01 2018 13:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.