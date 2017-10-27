В Івано-Франківську екс-міліціонера виправдали за п’яне водіння та непокору патрульним

Суддя апеляційного суду Івано-Франківської області Олександр Васильєв виправдав екс-міліціонера Михайла Ільницького, який у червні був зупинений патрульними за п’яне водіння.

Як повідомляє КУРС, суд постановив, що факт перебування екс-міліціонера у стані алкогольного сп'яніння за кермом не доведено.

Відтак суддя Васильєв задовольнив апеляційну скаргу та скасував постанову Івано-Франківського міського суду про визнання Ільницького винним у керуванні автомобілем у нетверезому стані та злісній непокорі працівникам патрульної поліції.

Ільницький на Skoda Octavia в ніч на 19 червня був зупинений працівниками патрульної поліції Івано-Франківська за порушення Правил дорожнього руху. Водій Skoda Octavia не мав при собі ні водійського посвідчення, ні полісу автострахування.

Водій також відмовився пройти освідчення на алкоголь, а агресивні пасажири вчинили конфлікт з патрульними.

Нагадаємо, у Рівному тимчасовий керівник відділу досліджень і розслідувань Антимонопольного комітету України Віктор Данилюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, влетівши в інший автомобіль, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.