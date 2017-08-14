В Ізраїлі затримали політтехнолога Тимошенко через фінансові махінації

Основним підозрюваним у цій групі затриманих є мільярдер Бені Штайнмац, з яким тривалий час співпрацював із Зільберштейном

За підозрою у шахрайстві у Ізраїлі затримано відомих бізнесменів та політичного консультанта Таля Зільберштейна.

Видання Haaretz нагадує про те, що 2015 року Штайнмац, колишній начальник штабу прем'єра Іцхака Рабіна Шимон Шевеш та Зільберштейн, який раніше був радником прем'єр-міністрів Ехуда Барака та Ехуда Ольмерта, підозрювалися владою Румунії у здійсненні незаконних операцій з нерухомістю на суму понад $160 млн.

Нинішнє розслідування проводилося відділенням поліції ЛАХАВ-433 у співпраці з ФБР і поліцією Швейцарії, інформує NEWSru.co.il.

Як повідомляє прес-служба поліції Ізраїлю, затримані підозрюються в тому, що організовано діяли протягом тривалого часу, надаючи фіктивні відомості про договори і угоди в галузі нерухомості за кордоном. Фальшиві дані дозволяли підозрюваним відмивати гроші і переводити великі кошти на свої рахунки.

Поліція підозрює, що кожен учасник злочинної мережі виконував певні завдання, й, відповідно до цього, їм інкримінуються різні правопорушення.

Зокрема, йдеться про давання хабарів, відмивання грошей, фальсифікацію документів, використання підробленого документа, шахрайство та інші кримінально карані правопорушення.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, серед українських політтехнологів побутує думка, що саме Зільберштейн відправив Юлію Тимошенко із зачіскою "баббета" на ефір одного з українських телеканалів за кілька днів до президентських виборів. Незважаючи на значний послужний список, ставлення до Зільберштейна в колах політтехнологів неоднозначне. Для парламентської кампанії саме Зільберштейн запропонував ідею появи Тимошенко і її команди на публіці в білих сорочках, а також ідею "піонерських лінійок", коли частина команди стояла за спиною Тимошенко. Цей прийом використовувався у візуальної кампанії.

До "Батьківщини" Зільберштейн консультував Віктора Пилипишина, який працював головою Шевченківського району Києва.

Серед його зіркових клієнтів також - президент США Білл Клінтон та ізраїльський президент Ехуд Ольмерт.