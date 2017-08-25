В Канаді опозиція виступає за надання Україні летальної зброї
"Ми завжди пліч-о-пліч будемо стояти з Україною в її боротьбі за свободу. Попередній уряд робив практичні кроки для допомоги Україні, зокрема, відправивши військових інструкторів, надавши військову допомогу і наклавши широкі санкції на російських чиновників, відповідальних за війну", - наголосив лідер Консервативної партії Канади і глава офіційної парламентської опозиції Ендрю Шир, повідомляє "Укрінформ".
Шир також підкреслив, що опозиція Канади продовжує закликати до подальших заходів, в тому числі і надання летальної зброї.
Він також нагадав про "стійкість, хоробрість і рішучість українців, які продовжують протистояти незаконній російської агресії".
"Уже третій рік мільйони українців з Криму, Севастополя і Донбасу відзначають День незалежності, перебуваючи в окупації, або як біженці, які втікають із зони війни. Проте, в цих напружених умовах українці не відступили від захисту своєї країни, а їх мужність надихає тих, хто прагне свободи, справедливості і верховенства права", - заявив канадський депутат.
Нагадаємо, що 24 серпня глава Пентагону Джеймс Меттіс повідомив, що в США затвердили поставку в Україну техніки на $ 175 млн, в тому числі спецобладнання для оборони.
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