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В Канаді опозиція виступає за надання Україні летальної зброї

У привітанні з Днем Незалежності глава Консервативної партії Канади висловив підтримку Україні і виступив за надання їй зброї
Канадська парламентська опозиція обіцяє допомогти Україні протистояти агресії Росії і виступає за надання їй оборонної зброї.
В Канаді опозиція виступає за надання Україні летальної зброї Фото: zn.ua

"Ми завжди пліч-о-пліч будемо стояти з Україною в її боротьбі за свободу. Попередній уряд робив практичні кроки для допомоги Україні, зокрема, відправивши військових інструкторів, надавши військову допомогу і наклавши широкі санкції на російських чиновників, відповідальних за війну", - наголосив лідер Консервативної партії Канади і глава офіційної парламентської опозиції Ендрю Шир, повідомляє "Укрінформ".

Шир також підкреслив, що опозиція Канади продовжує закликати до подальших заходів, в тому числі і надання летальної зброї.

Він також нагадав про "стійкість, хоробрість і рішучість українців, які продовжують протистояти незаконній російської агресії".

"Уже третій рік мільйони українців з Криму, Севастополя і Донбасу відзначають День незалежності, перебуваючи в окупації, або як біженці, які втікають із зони війни. Проте, в цих напружених умовах українці не відступили від захисту своєї країни, а їх мужність надихає тих, хто прагне свободи, справедливості і верховенства права", - заявив канадський депутат.

Нагадаємо, що 24 серпня глава Пентагону Джеймс Меттіс повідомив, що в США затвердили поставку в Україну техніки на $ 175 млн, в тому числі спецобладнання для оборони.

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