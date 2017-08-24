За останні роки допомога США Україні склала близько $750 млн, - Меттіс

У США нещодавно ухвалили рішення про надання Україні ще 175 млн доларів на закупівлю спорядження для військових

Міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив, що загальна сума допомоги США Україні за останні роки становить близько 750 млн доларів.

"Перебуваючи тут, я роблю заяву, що ми маємо намір зміцнити відносини між нашими країнами. Я повинен був приїхати сюди, щоб краще зрозуміти ситуацію, за якої ваші солдати залишаються на лінії фронту. Це дозволяє мені краще поінформувати (адміністрацію президента Дональда Трампа – Ред.) після повернення та відстоювати те, що, на мою думку, вам потрібно", - заявив Меттіс на спільній прес-конференції з Президентом України Петром Порошенком, повідомляє УНІАН.

При цьому він сказав, що у США нещодавно ухвалили рішення про надання Україні ще 175 млн доларів на закупівлю спорядження для військових, в тому числі спеціального легкого спорядження.

Таким чином, додав Меттіс, загалом за останні декілька років допомога США Україні вже становить близько 750 млн доларів.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко обговорив з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом питання протидії агресії Росії та посилення міжнародної присутності на Донбасі.

Водночас Порошенко відмовився коментувати постачання Україні летального озброєння від США та заявив, що задоволений ходом обговорення цього питання.