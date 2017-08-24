Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

За останні роки допомога США Україні склала близько $750 млн, - Меттіс

У США нещодавно ухвалили рішення про надання Україні ще 175 млн доларів на закупівлю спорядження для військових
Міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив, що загальна сума допомоги США Україні за останні роки становить близько 750 млн доларів.
За останні роки допомога США Україні склала близько $750 млн, - Меттіс Фото: ap.org

"Перебуваючи тут, я роблю заяву, що ми маємо намір зміцнити відносини між нашими країнами. Я повинен був приїхати сюди, щоб краще зрозуміти ситуацію, за якої ваші солдати залишаються на лінії фронту. Це дозволяє мені краще поінформувати (адміністрацію президента Дональда Трампа – Ред.) після повернення та відстоювати те, що, на мою думку, вам потрібно", - заявив Меттіс на спільній прес-конференції з Президентом України Петром Порошенком, повідомляє УНІАН.

При цьому він сказав, що у США нещодавно ухвалили рішення про надання Україні ще 175 млн доларів на закупівлю спорядження для військових, в тому числі спеціального легкого спорядження.

Таким чином, додав Меттіс, загалом за останні декілька років допомога США Україні вже становить близько 750 млн доларів.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко обговорив з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом питання протидії агресії Росії та посилення міжнародної присутності на Донбасі.

Водночас Порошенко відмовився коментувати постачання Україні летального озброєння від США та заявив, що задоволений ходом обговорення цього питання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2017 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.