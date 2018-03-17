В Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - рятувальники

Також на річках Правобережжя в зв'язку зі зниженням температури очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів і шуги

17-18 березня в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, також рятувальники попереджають про підвищення рівня води на річках Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей найближчими днями.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, 17-18 березня у високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники попередили про підвищення рівнів води.

"За даними УкрГідрометцентру, 17-18 березня очiкується пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8 год 16 березня): на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 0,8 м, можливий вихід води на заплаву на р.Стрв’яж - с.Луки; на рiчках Закарпатської областi на 0,5-1,5 м, в нижнiй течiї р.Боржава – 1,5-2,5 м, можливий вихiд води на заплаву в нижнiх течiях Боржави та Латориці в створі поста Мукачево. 16-20 березня на р.Латориця-м.Чоп вода утримуватиметься на заплавi мiждамбового простору", - пише ДержНС.

Також на річках Правобережжя в зв'язку зі зниженням температури очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів і шуги, а на річках Лівобережжя - посилення льодових явищ.

Нагадаємо, у Києві через складні погодні умови маршрути громадського транспорту курсують з відхиленням від графіку.

Унаслідок активного циклону з вечора 16 березня, а також 17 і 19 березня в столиці очікується сильний сніг, що призведе до утворення сукупного снігового покриву до 25-30 см. Ситуація ускладниться через пориви північно-східного вітру 15- 18 м/с, хуртовини, ожеледь і зниження температури до 3-8 ° морозу.