CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ анексованому Росією Криму невідомі активісти вивісили прапор України над мечеттю в Сімферополі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Криму над мечеттю вивісили прапор України
На в'їзді в Судак також з'явилися проукраїнські написи і графіті
Фото: 112.ua
"Над Ак-Мечеттю (Сімферополь) вивісили український прапор, сьогодні! 25.03.17", – написав представник Меджлісу кримськотатарського народу Ленур Іслямов у Facebook.
За його словами, на в'їзді в Судак також з'явилися проукраїнські написи і графіті.
"Весь Крим в графіті, листівках і прапорах України", – додав Іслямов.
Зазначимо, у 2015 році підконтрольний Росії суд Сімферополя визнав український прапор забороненою символікою.
Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії затримали і побили аспіранта історичного факультету МДУ (Московський державний університет) після того, як він вивісив з вікна гуртожитку прапор України під час концерту на честь анексії Криму.
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25 03 2017 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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