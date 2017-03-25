В Криму над мечеттю вивісили прапор України

На в'їзді в Судак також з'явилися проукраїнські написи і графіті

У анексованому Росією Криму невідомі активісти вивісили прапор України над мечеттю в Сімферополі.

"Над Ак-Мечеттю (Сімферополь) вивісили український прапор, сьогодні! 25.03.17", – написав представник Меджлісу кримськотатарського народу Ленур Іслямов у Facebook.

За його словами, на в'їзді в Судак також з'явилися проукраїнські написи і графіті.

"Весь Крим в графіті, листівках і прапорах України", – додав Іслямов.

Зазначимо, у 2015 році підконтрольний Росії суд Сімферополя визнав український прапор забороненою символікою.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії затримали і побили аспіранта історичного факультету МДУ (Московський державний університет) після того, як він вивісив з вікна гуртожитку прапор України під час концерту на честь анексії Криму.