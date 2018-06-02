CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 6 лютого, в Джанкої (окупований Крим) силовики в балаклавах зупинили автомобіль і побили сина члена Курултаю Ремзі Муратова 23-річного Фахрі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Криму силовики побили сина кримськотатарського активіста
Обшуки і затримання кримських татар стали системою
Фото: apostrophe
"Не пред'являючи жодних звинувачень, російські ОМОНівці витягли Фахрі з машини, жорстоко побили і кинули його біля машини", - повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
На сторінці Кримської солідарності також підтвердили, що Фахрі Муратова затримали невідомі під час поїздки по місту.
На місце подій приїхали родичі кримчанина. Пізніше з'явилися співробітники російської поліції.
Нагадаємо, вранці 25 січня, в анексованому Криму у зв'язку з публікаціями в соцмережах силовики провели обшуки в будинках мешканця Джанкоя Енвера Кроша та Ебазера Іслямова. Кроша арештували за публікації 2012 року на сторінці, яка нібито належить йому.
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06 02 2018 20:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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