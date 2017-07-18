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В "ЛНР" заявили, що заява Захарченка про створення "Малоросії" їх не стосується

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко
Терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".
В "ЛНР" заявили, що заява Захарченка про створення "Малоросії" їх не стосується Олександр Захарченко. Фото: zn.ua

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.

"ЛНР не направляла своїх офіційних делегатів до Донецька для участі в засіданні представників регіонів України. Більш того, ми навіть не були поінформовані про намір провести цей захід, з нами це питання не узгоджувалося ... Подібні рішення можна приймати тільки з урахуванням думки самого народу. Крім того, на сьогоднішній день ми дотримуємося Мінських угод, альтернативи яким немає. Ми готові обговорити це питання в разі надходження пропозицій. Але, повторю ще раз, дане питання не надходило на розгляд", - сказав Дегтяренко, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, сьогодні так звані самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" оголосили про створення "держави Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що Київ "залишається історико-культурним центром без статусу столичного міста".

"Державним прапором Малоросії визнається прапор Богдана Хмельницького... Ми виходимо з того, що "Донецька народна республіка", поряд із "Луганською народною республікою", залишаються єдиними територіями України, беручи до уваги Крим, де збереглася законна влада", - наводить слова Захарченка російський "Інтерфакс".

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