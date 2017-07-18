Так звані "ДНР" і "ЛНР" оголосили про створення "держави Малоросія"

У "Малоросії" буде введено надзвичайний стан на три роки

Так звані самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" оголосили про створення "держави Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Окрім членів цих терористичних організацій, у церемонії зачитування "конституційного акту нової держави" взяли участь представники 19 регіонів України, повідомляє інформресурс сепаратистів "ДНР" - "ДАН".

"Ми, представники колишніх регіонів України (за винятком Криму), заявляємо про заснування нової держави, яка є правонаступницею України. Ми згодні з тим, що нова держава буде називатися "Малоросія", оскільки сама назва "Україна" дискредитувала себе", - наводиться текст "конституційного акта".

Столицею "Малоросії" оголошено Донецьк. Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що Київ "залишається історико-культурним центром без статусу столичного міста".

"Державним прапором Малоросії визнається прапор Богдана Хмельницького... Ми виходимо з того, що "Донецька народна республіка", поряд із "Луганською народною республікою", залишаються єдиними територіями України, беручи до уваги Крим, де збереглася законна влада", - наводить слова Захарченка російський "Інтерфакс".

Захарченко оголосив, що в "Малоросії" буде введено надзвичайний стан на три роки.

"Ми пропонуємо новий план, план реінтеграції країни. Не так давно ми запустили державну програму з об'єднання народів Донбасу, ми пропонуємо всім жителям України вихід із війни через перезаснування країни, це мирний вихід. Але тут є декілька умов - його повинні підтримати самі жителі України. Ми вже провели консультації з представниками влади та бізнесу регіонів. А також, якщо міжнародне співтовариство підтримає ідею. Це перша й остання наша пропозиція", - заявив він.

Нагадаємо, що на території Луганської та Донецької областей з 2014 року в незаконних збройних формуваннях беруть участь 84 іноземці, з них 64 - громадяни Російської Федерації.