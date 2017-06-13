В Литві латвійця оштрафували за футболку з гербом Радянського Союзу

Поліція литовського міста Клайпеда покарала грошовим штрафом в розмірі 75 євро громадянина Латвії, на якому була майка з радянською символікою - написом "Народжений в СРСР" і гербом.

Латвійця покарали в адміністративному порядку, присудивши мінімальний штраф. У Литві закон передбачає за демонстрацію нацистської і радянської символіки штраф в розмірі від 150 до 300 євро. Про це повідомляє delfi.lv.

Як повідомлялося, 4 червня патрулям в Клайпеді повідомили, що на проспекті Тайкос гуляють троє нетверезих чоловіків, і на одному з них майка з радянською символікою. Незабаром поліція виявила чоловіка в сильному алкогольному сп'янінні, на його майці була п'ятикутна зірка, серп з молотом і напис "СРСР".

Нагадаємо, минулого місяця в Ізмаїлі Одеської області учасник АТО змусив прихильника "руского міра" зняти з себе футболку з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого порвав її і викинув у сміття.