В Литві латвійця оштрафували за футболку з гербом Радянського Союзу
Латвійця покарали в адміністративному порядку, присудивши мінімальний штраф. У Литві закон передбачає за демонстрацію нацистської і радянської символіки штраф в розмірі від 150 до 300 євро. Про це повідомляє delfi.lv.
Як повідомлялося, 4 червня патрулям в Клайпеді повідомили, що на проспекті Тайкос гуляють троє нетверезих чоловіків, і на одному з них майка з радянською символікою. Незабаром поліція виявила чоловіка в сильному алкогольному сп'янінні, на його майці була п'ятикутна зірка, серп з молотом і напис "СРСР".
Нагадаємо, минулого місяця в Ізмаїлі Одеської області учасник АТО змусив прихильника "руского міра" зняти з себе футболку з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого порвав її і викинув у сміття.
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