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В Литві латвійця оштрафували за футболку з гербом Радянського Союзу

Чоловік був в стані алкогольного сп'яніння
Поліція литовського міста Клайпеда покарала грошовим штрафом в розмірі 75 євро громадянина Латвії, на якому була майка з радянською символікою - написом "Народжений в СРСР" і гербом.
В Литві латвійця оштрафували за футболку з гербом Радянського Союзу Фото: delphi.lv

Латвійця покарали в адміністративному порядку, присудивши мінімальний штраф. У Литві закон передбачає за демонстрацію нацистської і радянської символіки штраф в розмірі від 150 до 300 євро. Про це повідомляє delfi.lv.

Як повідомлялося, 4 червня патрулям в Клайпеді повідомили, що на проспекті Тайкос гуляють троє нетверезих чоловіків, і на одному з них майка з радянською символікою. Незабаром поліція виявила чоловіка в сильному алкогольному сп'янінні, на його майці була п'ятикутна зірка, серп з молотом і напис "СРСР".

Нагадаємо, минулого місяця в Ізмаїлі Одеської області учасник АТО змусив прихильника "руского міра" зняти з себе футболку з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого порвав її і викинув у сміття.

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13 06 2017 17:18
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