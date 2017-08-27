Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Москві затримали 11 учасників акції "За вільний Інтернет"

Мітинг був погоджений з місцевою владою
У суботу, 26 серпня, в Москві більше десяти людей затримали на мітингу на захист вільного Інтернету.
В Москві затримали 11 учасників акції "За вільний Інтернет" Фото: epa/vostock-photo

"Нас 11 осіб, нас зараз завозять на територію ОВС Красносільського району. Затримали всіх, хто в рамках мітингу "За вільний Інтернет" стояв з плакатами на захист Алі Феруза (журналіста Нової газети – ред.), і заодно всіх, хто перебував поруч", - повідомив один із затриманих, член руху Відкрита Росія Микита Сафронов, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в ОВС перебувають дві дівчини, затримані на мітингу з ЛГБТ-символікою.

Зазначимо, погоджений з владою Москви мітинг За вільний Інтернет пройшов у Москві на проспекті Сахарова. За даними поліції, в акції взяли участь тисячі людей.

Нагадаємо, 12 серпня у Санкт-Петербурзі декілька людей розпорошили перцевий газ в обличчя ЛГБТ-активістам і журналістам після акції на Марсовому полі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2017 13:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.