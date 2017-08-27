В Москві затримали 11 учасників акції "За вільний Інтернет"

У суботу, 26 серпня, в Москві більше десяти людей затримали на мітингу на захист вільного Інтернету.

"Нас 11 осіб, нас зараз завозять на територію ОВС Красносільського району. Затримали всіх, хто в рамках мітингу "За вільний Інтернет" стояв з плакатами на захист Алі Феруза (журналіста Нової газети – ред.), і заодно всіх, хто перебував поруч", - повідомив один із затриманих, член руху Відкрита Росія Микита Сафронов, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в ОВС перебувають дві дівчини, затримані на мітингу з ЛГБТ-символікою.

Зазначимо, погоджений з владою Москви мітинг За вільний Інтернет пройшов у Москві на проспекті Сахарова. За даними поліції, в акції взяли участь тисячі людей.

Нагадаємо, 12 серпня у Санкт-Петербурзі декілька людей розпорошили перцевий газ в обличчя ЛГБТ-активістам і журналістам після акції на Марсовому полі.