В Нідерландах відкриють центр для української громади

Перше свято в українському центрі відбудеться вже в цю суботу 17 лютого

Фундація "Українці в Нідерландах" відкриває в Гаазі центр для української громади.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова фундації "Українці в Нідерландах" Віра Зваан.

"Завдяки постійним зверненням фундації "Українці в Нідерландах", при сприянні та клопотанні надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, та постійній підтримці радника посольства України Наталії Клімкіної, нам виділено приміщення для українського центру в Гаазі.

Тепер у нас є місце для спілкування українців, є можливість проводити більше українських заходів, уроків, тренінгів, відкрити роботу гуртків і навіть пограти разом у футбол", - написала вона.

Повідомляється, що перше свято в українському центрі відбудеться вже в цю суботу 17 лютого.

Нагадаємо, нова правляча коаліція в Нідерландах хоче скасувати закон, який став причиною проведення референдуму про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС.