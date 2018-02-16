В Нідерландах відкриють центр для української громади
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова фундації "Українці в Нідерландах" Віра Зваан.
"Завдяки постійним зверненням фундації "Українці в Нідерландах", при сприянні та клопотанні надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, та постійній підтримці радника посольства України Наталії Клімкіної, нам виділено приміщення для українського центру в Гаазі.
Тепер у нас є місце для спілкування українців, є можливість проводити більше українських заходів, уроків, тренінгів, відкрити роботу гуртків і навіть пограти разом у футбол", - написала вона.
Повідомляється, що перше свято в українському центрі відбудеться вже в цю суботу 17 лютого.
Нагадаємо, нова правляча коаліція в Нідерландах хоче скасувати закон, який став причиною проведення референдуму про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
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