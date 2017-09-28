CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Німеччині віслюк на ім'я Вітус ще рік тому покусав дорогий спортивний автомобіль помаранчевого кольору. Тепер йому загрожує штраф у п'ять тисяч євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Німеччині віслюка хочуть оштрафувати на пять тисяч євро
Як стверджує господар тварини, немає доказів того, що саме Вітус покусав автомобіль потерпілого
Фото: DPA
Випадок стався в Гессені в вересні 2016 року, але тільки зараз власник авто подав позов до окружного суду.
Ймовірно, тварина переплутала машину з морквою через схожий колір, - припустили в поліції. До того ж автомобіль був припаркований дуже близько до пасовища. Про це повідомляє DW.com.
Як стверджує господар віслюка, немає доказів того, що саме Вітус покусав автомобіль потерпілого. Сьогодні, 28 вересня, проходить перше засідання суду у цивільних справах.
Нагадаємо, минулого тижня у США офіцерові поліції, який поспішав на виклик, довелося зупинитися, щоб зняти з лобового скла автомобіля єнота.
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28 09 2017 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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