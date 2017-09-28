В Німеччині віслюка хочуть оштрафувати на пять тисяч євро

Як стверджує господар тварини, немає доказів того, що саме Вітус покусав автомобіль потерпілого

В Німеччині віслюк на ім'я Вітус ще рік тому покусав дорогий спортивний автомобіль помаранчевого кольору. Тепер йому загрожує штраф у п'ять тисяч євро.

Випадок стався в Гессені в вересні 2016 року, але тільки зараз власник авто подав позов до окружного суду.

Ймовірно, тварина переплутала машину з морквою через схожий колір, - припустили в поліції. До того ж автомобіль був припаркований дуже близько до пасовища. Про це повідомляє DW.com.

Як стверджує господар віслюка, немає доказів того, що саме Вітус покусав автомобіль потерпілого. Сьогодні, 28 вересня, проходить перше засідання суду у цивільних справах.

Нагадаємо, минулого тижня у США офіцерові поліції, який поспішав на виклик, довелося зупинитися, щоб зняти з лобового скла автомобіля єнота.