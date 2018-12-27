В Одесі горів зоопарк

У четвер на території Одеського зоологічний парку горіла адміністративна будівля.

"О 14:08 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що горить одноповерхова адміністративна будівля. О 14:21 пожежу локалізовано та о 14:30 ліквідовано на площі 50 м.кв", - сказано у повідомленні ДСНС.

Вказується, що вогнеборцям вдалось врятувати двох тварин. Загиблих та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється. До гасіння пожежі залучалось 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 людей особового складу.

Як повідомляє одеське видання "Думская", з посиланням на прес-службу мерії, врятовані тварини - нутрія і капібара.

Нагадаємо, що на території Київського зоопарку сталася пожежа. Загорілася крівля одноповерхової будівлі.