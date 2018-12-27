CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер на території Одеського зоологічний парку горіла адміністративна будівля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі горів зоопарк
Вогнеборцям вдалось врятувати двох тварин
Фото: dsns.gov.ua
"О 14:08 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що горить одноповерхова адміністративна будівля. О 14:21 пожежу локалізовано та о 14:30 ліквідовано на площі 50 м.кв", - сказано у повідомленні ДСНС.
Вказується, що вогнеборцям вдалось врятувати двох тварин. Загиблих та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється. До гасіння пожежі залучалось 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 людей особового складу.
Як повідомляє одеське видання "Думская", з посиланням на прес-службу мерії, врятовані тварини - нутрія і капібара.
Нагадаємо, що на території Київського зоопарку сталася пожежа. Загорілася крівля одноповерхової будівлі.
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27 12 2018 23:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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