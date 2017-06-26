В Одесі під будівлею ОДА відбувається мітинг через побиття активістки, - ФОТО

Будівлю Одеської обласної державної адміністрації пікетують близько 150 людей після суботнього побиття громадської активістки.

Приводом для мітингу стало побиття активістки руху із захисту узбережжя Одеси від забудови, захисту зелених насаджень міста та учасниці "Групи 2 травня" Світлани Подпалої, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Мітингувальники вимагають звільнити керівників силового блоку в Одеській області, відправити у відставку голову Одеської ОДА Максима Степанова, розслідувати ситуацію про недопуск активістів і частини журналістів на сесію Одеської міськради тощо.

Майже одразу після початку мітингу до присутніх вийшов Степанов, проте його спроби налагодити діалог не увінчалися успіхом.

Через годину Степанов пішов назад до будівлі ОДА, а мітингувальники пішли за ним. Проте співробітники поліції та Національної гвардії України, що чергують в ОДА, не дали пройти всередину. В результаті виникло кілька незначних сутичок.



Всі фото: dumskaya.net

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, ознайомлене з підґрунтям мітингу, його учасників зібрали люди, близькі до колишнього керівництва Одеської області. За словами співрозмовника, ініціатори мітингу намагаються вплинути на Степанова та спровокувати відставку начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, які нині вивчають окремі аспекти діяльності колишнього керівництва регіону.

Нагадаємо, що 24 червня в центрі Одеси невідомі побили активістку Підпалу.

Підпала бере участь у різних акціях протесту, спрямованих проти знищення зелених зон та забудови узбережжя Чорного моря в Одесі. Вона також є активною учасницею незалежного розслідування, яке проводить громадська комісія "Група 2 травня", створена в 2014 році після масових заворушень, що призвели до загибелі 48 осіб.