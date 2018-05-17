В Одесі в кафе стався конфлікт зі стріляниною
За попередньою інформацією, між групою відвідувачів і персоналом кафе стався конфлікт. Для його вирішення працівники закладу викликали приватну охорону, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Агресія компанії відпочивальників перекинулася на охоронців. Унаслідок вже на вулиці один з відпочивальників вистрілив у повітря з, імовірно, травматичної зброї. В результаті події ніхто не постраждав.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Учасників конфлікту доправили до Таїрівського відділення поліції для з'ясування обставин події. Триває слідство.
Нагадаємо, що у Львові учасник аварії під час оформлення документів на місці ДТП поранив ножем співробітницю патрульної поліції.
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