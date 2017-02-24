В Одесі викрили розповсюджувачів антиукраїнських газет

СБУ вилучили дві з половиною тонни фейкових газет

СБУ викрила в Одесі групу провокаторів, які готували низку пропагандистських акцій під час вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

"Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні зловмисники планували поширити провокаційну друковану продукцію, спрямовану на маніпулювання громадською думкою та дискредитацію вищого керівництва держави", - повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Співробітники СБУ вилучили дві з половиною тонни фейкових газет схожих на офіційне видання однієї з політичних партій, представлених у парламенті.

"Фальшивка містила вихідні дані та тираж, що відповідають справжньому друкованому виданню. Як встановили оперативники спецслужби, вантаж був доставлений до Одеси з Києва", - повідомили у відомстві.

Згідно з інформацією, головні виконавці акції - громадянка України, мешканка столиці, та громадянин Росії,мешканець Одеси - мали отримати за свою роботу 18 тисяч гривень. "Вони вже встигли підібрати 30 розповсюджувачів фейкового видання та орендували приміщення для зберігання газет", - зазначили в СБУ. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до акції антиукраїнської пропаганди.

Зазначимо, офіційний представник НАТО Оана Лунгеску заявила, що обсяги пропаганди та дезінформації з боку Росії значно зросли з часів кримських подій.