В Одесі викрили розповсюджувачів антиукраїнських газет
"Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні зловмисники планували поширити провокаційну друковану продукцію, спрямовану на маніпулювання громадською думкою та дискредитацію вищого керівництва держави", - повідомила прес-служба Служби безпеки України.
Співробітники СБУ вилучили дві з половиною тонни фейкових газет схожих на офіційне видання однієї з політичних партій, представлених у парламенті.
"Фальшивка містила вихідні дані та тираж, що відповідають справжньому друкованому виданню. Як встановили оперативники спецслужби, вантаж був доставлений до Одеси з Києва", - повідомили у відомстві.
Згідно з інформацією, головні виконавці акції - громадянка України, мешканка столиці, та громадянин Росії,мешканець Одеси - мали отримати за свою роботу 18 тисяч гривень.
"Вони вже встигли підібрати 30 розповсюджувачів фейкового видання та орендували приміщення для зберігання газет", - зазначили в СБУ.
Правоохоронці встановлюють всіх причетних до акції антиукраїнської пропаганди.
Зазначимо, офіційний представник НАТО Оана Лунгеску заявила, що обсяги пропаганди та дезінформації з боку Росії значно зросли з часів кримських подій.
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