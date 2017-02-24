Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі викрили розповсюджувачів антиукраїнських газет

СБУ вилучили дві з половиною тонни фейкових газет
СБУ викрила в Одесі групу провокаторів, які готували низку пропагандистських акцій під час вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
В Одесі викрили розповсюджувачів антиукраїнських газет Фото:ssu.gov.ua

"Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні зловмисники планували поширити провокаційну друковану продукцію, спрямовану на маніпулювання громадською думкою та дискредитацію вищого керівництва держави", - повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Співробітники СБУ вилучили дві з половиною тонни фейкових газет схожих на офіційне видання однієї з політичних партій, представлених у парламенті.

"Фальшивка містила вихідні дані та тираж, що відповідають справжньому друкованому виданню. Як встановили оперативники спецслужби, вантаж був доставлений до Одеси з Києва", - повідомили у відомстві.

Згідно з інформацією, головні виконавці акції - громадянка України, мешканка столиці, та громадянин Росії,мешканець Одеси - мали отримати за свою роботу 18 тисяч гривень.

"Вони вже встигли підібрати 30 розповсюджувачів фейкового видання та орендували приміщення для зберігання газет", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці встановлюють всіх причетних до акції антиукраїнської пропаганди.

Зазначимо, офіційний представник НАТО Оана Лунгеску заявила, що обсяги пропаганди та дезінформації з боку Росії значно зросли з часів кримських подій.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2017 12:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.