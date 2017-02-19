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В Одесі виявили торгову компанію, яка ухилялася від сплати податків

Збиток склав майже 4 млн грн
В Одесі співробітники податкової міліції виявили факт ухилення співробітниками торгової компанії від податків, в результаті чого до бюджету не надійшло 3,9 млн грн.
В Одесі виявили торгову компанію, яка ухилялася від сплати податків Фото: Сегодня

Розслідуючи кримінальне провадження, відкриту за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що посадові особи компанії, основний вид діяльності якої - оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, шляхом приховування фактичних обсягів реалізованого цукру протягом січня-травня 2016 року ухилилися від сплати податків (ПДВ і податок на прибуток) на загальну суму майже 3,9 млн грн, повідомив у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергій Білан.

В ході проведених на підставі постанов суду обшуком в офісах, складських та торгових приміщень, було виявлено майже 8 тис. тонн цукру, первинні документи, транспортні накладні, які свідчать про незаконну діяльність. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що співробітники податкової міліції Донецької області спільно з працівниками обласної прокуратури та Луганського обласного управління Служби безпеки України припинили незаконне виготовлення сировини для підпільного виробництва сигарет на території Херсонської області.

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19 02 2017 17:56
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