В Одесі затримали "злодія в законі", який організував зустріч кримінальних авторитетів
Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.
За даними поліцейських, 46-річний уродженець Грузії організував зустріч з метою перерозподілу кримінального впливу у сфері квартирних крадіжок та угонів автомобілів в Одесі.
Наразі "злодія в законі", у якого немає громадянства, передали Державній міграційній службі для встановлення законності його перебування на території України.
Нагадаємо, що влітку 2016 року в одному з елітних ресторанів Київської області поліція затримала "злодія в законі" Гуга. Його розшукували правоохоронні органи Угорщини за підробку документів.
"Злодій в законі" був неодноразово засуджений за ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, з України видворили двох громадянин Грузії - "кримінальних авторитетів", відомих у злочинному світі як "Гія" і "Тенґо Гальський".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану