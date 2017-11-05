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В Одесі затримали "злодія в законі", який організував зустріч кримінальних авторитетів

Наразі "злодія в законі", у якого немає громадянства, передали Державній міграційній службі
В Одесі правоохоронці затримали "злодія в законі" Серго Глонті на прізвисько Гуга та завадили зустрічі кримінальних авторитетів в одному з розважальних закладів міста.
В Одесі затримали "злодія в законі", який організував зустріч кримінальних авторитетів Фото: rbc.ua

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

За даними поліцейських, 46-річний уродженець Грузії організував зустріч з метою перерозподілу кримінального впливу у сфері квартирних крадіжок та угонів автомобілів в Одесі.

Наразі "злодія в законі", у якого немає громадянства,  передали Державній міграційній службі для встановлення законності його перебування на території України.

Нагадаємо, що влітку 2016 року в одному з елітних ресторанів Київської області поліція затримала "злодія в законі" Гуга. Його розшукували правоохоронні органи Угорщини за підробку документів.

"Злодій в законі" був неодноразово засуджений за ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо,  з України видворили двох громадянин Грузії - "кримінальних авторитетів", відомих у злочинному світі як "Гія" і "Тенґо Гальський".

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11 05 2017 21:34
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