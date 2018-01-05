CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля Оперного театру в Одесі відбувся мітинг, присвячений Дню праці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі зірвали першотравневу демонстрацію
Після словесної перепалки з радикалами демонстранти передумали продовжувати рух
Фото: dumskaya.net
Присутні вимагали повернути восьмигодинний робочий день, безкоштовну медицину і гідні пенсії, пише "Думська".
Після мітингу його учасники вирішили пройтися маршем до Куликова поля. Дорогу їм перегородили представники радикальних організацій.
Після словесної перепалки демонстранти передумали продовжувати рух.
Нагадаємо, що в Харкові учасників ходи, приуроченій Дню праці, облили кефіром.
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