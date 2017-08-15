В Одеській області п’яний водій врізався у поліцейський ВАЗ

Поліцейського у край важкому стані доправили до лікарні

У селі Холодна Балка Одеської області автомобіль Nissan в’їхав у службовий автомобіль ВАЗ, у результаті постраждав дільничний офіцер поліції Усатівського відділення поліції.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, поліцейський ВАЗ стояв на узбіччі, коли в нього врізався Nissan під керуванням водія у стані сильного алкогольного сп’яніння.

На момент зіткнення у машині перебував 26-річний поліцейський. Його госпіталізовано із тяжкими пораненнями у край важкому стані.

Водія затримано на місці події. Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 11 серпня, близько 19:00 на вулиці Грушевського в Івано-Франківську сталася ДТП. 26-річний водій BМW 520 скоїв наїзд на 55-річного пішохода, який несподівано вибіг на дорогу в районі пішохідного переходу.