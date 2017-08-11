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В одній із шкіл Львова помер десятикласник

Школяр мав проблеми з серцем
У середу, 8 листопада, у Винниках Личаківського району Львова в одному з навчальних закладів помер десятикласник Андрій К.
В одній із шкіл Львова помер десятикласник Фото: facebook.com

Як повідомляє місцеве видання Винники Plus, причина смерті 16-річного юнака поки не встановлена. Про обставини його смерті також не повідомляється.

Представник Личаківського відділу поліції міста Львова Олег Строцький повідомив, що причина смерті буде відома за результатами судово-медичної експертизи.

Загиблий - уродженець одного з сіл Львівської області, сирота. Відомо, що у нього були проблеми з серцем.

Нагадаємо, що раніше у Львові сміттєвоз на смерть збив двох жінок.

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08 11 2017 20:59
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