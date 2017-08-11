CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 8 листопада, у Винниках Личаківського району Львова в одному з навчальних закладів помер десятикласник Андрій К.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В одній із шкіл Львова помер десятикласник
Школяр мав проблеми з серцем
Фото: facebook.com
Як повідомляє місцеве видання Винники Plus, причина смерті 16-річного юнака поки не встановлена. Про обставини його смерті також не повідомляється.
Представник Личаківського відділу поліції міста Львова Олег Строцький повідомив, що причина смерті буде відома за результатами судово-медичної експертизи.
Загиблий - уродженець одного з сіл Львівської області, сирота. Відомо, що у нього були проблеми з серцем.
Нагадаємо, що раніше у Львові сміттєвоз на смерть збив двох жінок.
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08 11 2017 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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