В одній із шкіл Львова помер десятикласник

У середу, 8 листопада, у Винниках Личаківського району Львова в одному з навчальних закладів помер десятикласник Андрій К.

Як повідомляє місцеве видання Винники Plus, причина смерті 16-річного юнака поки не встановлена. Про обставини його смерті також не повідомляється.

Представник Личаківського відділу поліції міста Львова Олег Строцький повідомив, що причина смерті буде відома за результатами судово-медичної експертизи.

Загиблий - уродженець одного з сіл Львівської області, сирота. Відомо, що у нього були проблеми з серцем.

Нагадаємо, що раніше у Львові сміттєвоз на смерть збив двох жінок.