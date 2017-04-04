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В ООН розслідують хімічну атаку в Сирії

Станом на 4 квітня загинуло вже 100 людей, ще 400 людей постраждало
Слідча комісія ООН розслідує хімічну атаку на сирійську провінцію Ідліб.
В ООН розслідують хімічну атаку в Сирії Фото:dw.com

"Відомості про атаку з можливим застосуванням хімічної зброї викликають величезне занепокоєння. Комісія розслідує обставини цієї атаки, включно з ймовірним застосуванням хімічної зброї", - повідомляє DW.

Повідомляється, що застосування хімічної зброї та умисні удари по медичних закладах прирівнюються до воєнних злочинів та серйозних злочинів проти прав людини.

Відомо, що станом на 4 квітня загинуло вже 100 людей, ще 400 людей постраждало.

Деякі активісти заявляють, що атака здійснювалась хлором, який не є строго кваліфікованим саме як хімічна зброя. Інші вважають, що атака здійснювалась за допомогою газу зарин, від якого відмовився сирійський уряд.

Нагадаємо, щонайменше 35 людей, включаючи дев'ятеро дітей, загинули під час авіаудару в сирійській провінції Ідліб.

Як відомо, уряд Башара Асада застосовував у Сирії хімічну зброю в останні місяці битви за Алеппо.

 
 

 

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04 04 2017 21:47
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