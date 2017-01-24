В ООН схвалили план реінтеграції Донбасу від Кабміну
"Завдяки цій ініціативі Україна здійснює обнадійливий крок на шляху виконання своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту усіх громадян без дискримінації та попередження подальшого переміщення. План заходів також відповідає положенням Резолюції Ради Безпеки ООН від 17 лютого 2015 року, направленої на мирне врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться в прес-релізі, розповсюдженому агентством ООН у справах біженців, інформує Громадське.
Агентство вважає позитивними зокрема такі кроки:
- щодо врегулювання перетину лінії розмежування.
- надання адміністративних послуг поруч із перетином лінії розмежування (отримання паспорту, реєстрації шлюбу, народження чи смерті). На думку ООН такі заходи зменшать ризики безгромадянства.
ООН також схвалює план в розділі доступу для усіх дітей та дорослих з непідконтрольних територій Донбасу до освіти на підконтрольній Україні території - зокрема, до вищих навчальних закладів.
Міжнародна установа вважає, що план заходів з реінтеграції Донбасу в разі втілення дозволить забезпечити захист прав усіх громадян України - без дискримінації.
Також в ООН готові підтримати фінансово виконання частини пунктів плану, що стосуються покращення умов на лінії розмежування - на контрольно-пропускних пунктах в’їзду - виїзду.
Нагадаємо, що міністр МЗС Павло Клімкін, заявив, що Україна буде доповнювати позов проти Росії, який був поданий минулого тижня в Міжнародний суд ООН у Гаазі, новими фактами порушення прав людини.
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