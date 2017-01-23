Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна доповнить позов проти Росії, поданий в Міжнародний суд ООН, - Клімкін

До слухань Україна може подавати нові факти
Україна буде доповнювати позов проти Росії, який був поданий минулого тижня в Міжнародний суд ООН у Гаазі, новими фактами порушення прав людини.
Україна доповнить позов проти Росії, поданий в Міжнародний суд ООН, - Клімкін Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми передаємо їх європейській стороні, але головне, що вони будуть використовуватися у суді в рамках наших доказів. Адже те, що ми подали, ми зараз повністю конструюємо весь блок фактів, ми його будемо доповнювати. До слухань ми можемо подавати нові факти", - сказав міністр.

Він додав, що, наприклад, "по Карпюку і Клиху було декілька прізвищ, зараз ми будемо розширювати цей список, тобто в принципі ми будемо над цим працювати постійно".

Він пояснив, що, з одного боку ця робота спрямована на зміцнення санкцій проти Російської Федерації, а з іншого, це посилення позовної позиції.

"Ми повинні демонструвати, що ці порушення тривають, ми їх збираємо", - сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України до Росії, поданого 16 січня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2017 20:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat