Україна доповнить позов проти Росії, поданий в Міжнародний суд ООН, - Клімкін
Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми передаємо їх європейській стороні, але головне, що вони будуть використовуватися у суді в рамках наших доказів. Адже те, що ми подали, ми зараз повністю конструюємо весь блок фактів, ми його будемо доповнювати. До слухань ми можемо подавати нові факти", - сказав міністр.
Він додав, що, наприклад, "по Карпюку і Клиху було декілька прізвищ, зараз ми будемо розширювати цей список, тобто в принципі ми будемо над цим працювати постійно".
Він пояснив, що, з одного боку ця робота спрямована на зміцнення санкцій проти Російської Федерації, а з іншого, це посилення позовної позиції.
"Ми повинні демонструвати, що ці порушення тривають, ми їх збираємо", - сказав глава МЗС України.
Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України до Росії, поданого 16 січня.
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