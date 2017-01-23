Україна доповнить позов проти Росії, поданий в Міжнародний суд ООН, - Клімкін

Україна буде доповнювати позов проти Росії, який був поданий минулого тижня в Міжнародний суд ООН у Гаазі, новими фактами порушення прав людини.

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми передаємо їх європейській стороні, але головне, що вони будуть використовуватися у суді в рамках наших доказів. Адже те, що ми подали, ми зараз повністю конструюємо весь блок фактів, ми його будемо доповнювати. До слухань ми можемо подавати нові факти", - сказав міністр.

Він додав, що, наприклад, "по Карпюку і Клиху було декілька прізвищ, зараз ми будемо розширювати цей список, тобто в принципі ми будемо над цим працювати постійно".

Він пояснив, що, з одного боку ця робота спрямована на зміцнення санкцій проти Російської Федерації, а з іншого, це посилення позовної позиції.

"Ми повинні демонструвати, що ці порушення тривають, ми їх збираємо", - сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України до Росії, поданого 16 січня.