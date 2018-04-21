В ООН заявили про нестачу коштів на гуманітарну допомогу Україні
Про це заявив координатор гуманітарних програм ООН в Україні Ніл Уолкер, пише "112 Україна".
В Управлінні з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН підрахували, що на допомогу жителям країни потрібно 187 млн дол. Повної суми організація не отримала досі.
"Сьогодні я закликаю держави-члени проявити солідарність з постраждалими від конфлікту людьми на Україні і терміново відреагувати на брак 97% коштів. Я продовжую закликати сторони конфлікту вживати заходів для дотримання міжнародного гуманітарного права. Мирні жителі і цивільна інфраструктура повинні бути захищений", - сказав Волкер.
За оцінками УКГП, конфліктом на Україні порушені 4,4 млн осіб, з них 3,4 млн потребують допомоги і захисту.
Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста передав для жителів окупованої частини Донецької області 220 тонн гуманітарної допомоги.
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