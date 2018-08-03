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Для жителів Донбасу надійшло 220 тонн гумдопомоги від Червоного Хреста, -

7 березня на непідконтрольну українському уряду територію Донеччини заїхали 11 вантажівок
Міжнародний комітет Червоного Хреста передав для жителів окупованої частини Донецької області 220 тонн гуманітарної допомоги
Для жителів Донбасу надійшло 220 тонн гумдопомоги від Червоного Хреста, - Фото: dt.ua

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ заявили, що 7 березня на непідконтрольну українському уряду територію Донеччини заїхали 11 вантажівок з допомогою "продовольчого, медичного та будівельного призначення".

Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу.

Нагадаємо, у листопаді Уряд ФРН виділив півтора мільйона євро фінансової підтримки на гуманітарні заходи Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні.

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08 03 2018 14:05
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