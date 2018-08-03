CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародний комітет Червоного Хреста передав для жителів окупованої частини Донецької області 220 тонн гуманітарної допомогиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для жителів Донбасу надійшло 220 тонн гумдопомоги від Червоного Хреста, -
7 березня на непідконтрольну українському уряду територію Донеччини заїхали 11 вантажівок
Фото: dt.ua
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
У ДПСУ заявили, що 7 березня на непідконтрольну українському уряду територію Донеччини заїхали 11 вантажівок з допомогою "продовольчого, медичного та будівельного призначення".
Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу.
Нагадаємо, у листопаді Уряд ФРН виділив півтора мільйона євро фінансової підтримки на гуманітарні заходи Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні.
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08 03 2018 14:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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