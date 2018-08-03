Для жителів Донбасу надійшло 220 тонн гумдопомоги від Червоного Хреста, - 7 березня на непідконтрольну українському уряду територію Донеччини заїхали 11 вантажівок

Міжнародний комітет Червоного Хреста передав для жителів окупованої частини Донецької області 220 тонн гуманітарної допомоги

Фото: dt.ua

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. У ДПСУ заявили, що 7 березня на непідконтрольну українському уряду територію Донеччини заїхали 11 вантажівок з допомогою "продовольчого, медичного та будівельного призначення". Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу. Нагадаємо, у листопаді Уряд ФРН виділив півтора мільйона євро фінансової підтримки на гуманітарні заходи Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні.

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