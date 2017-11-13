Німеччина виділяє півтора мільйона євро на проекти Червоного Хреста в Україні
Про повідомили в понеділок у посольстві ФРН в Україні, пише "Укрінформ".
"Федеральний уряд Німеччини знову нарощує обсяги фінансової підтримки гуманітарних заходів МКЧХ в Україні: йдеться про виділення для цих цілей додаткових 1,5 млн євро. Тим самим загальний внесок Німеччини у діяльність МКЧХ в Україні за період з 2016-го по 2018 рр. зростає до 16 млн євро", – йдеться в повідомленні.
У посольстві підкреслили, що Німеччина фінансує численні гуманітарні заходи і субпроекти в рамках проекту "МКЧХ – допомога, захист, профілактика і коопераційні зв'язки в Україні у 2016-2017 роках" ("ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017") з центром уваги на сході України. Фінансована у рамках проекту діяльність включає медичну допомогу, лікування травм, підтримку медичних закладів, профілактичні заходи, забезпечення населення продуктами харчування і засобами гігієни, водопостачання, навчання медичного і середнього медичного персоналу, пошук зниклих безвісти та возз'єднання сімей, опікування полоненими, роз’яснювальну роботу щодо небезпечності мін і залишків боєприпасів тощо.
У посольстві додали, що ці заходи є важливим внеском у подолання наслідків конфлікту на сході України. Вони поліпшують становище вимушених переселенців, сімей у тих чи інших громадах, які дали їм притулок, а також постраждалих від конфлікту по обидва боки лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, в червні Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на непідконтрольну частину України 13 вантажівок з гуманітарною допомогою і 17 тонн будівельних матеріалів.
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