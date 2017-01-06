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Червоний Хрест відправив 13 вантажівок з гумдопомогою на Донбас

Вантаж включає продукти харчування, гігієнічні набори, медикаменти та будматеріали
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на непідконтрольну частину України 13 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Червоний Хрест відправив 13 вантажівок з гумдопомогою на Донбас Фото: ukrinform.ua

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території попрямували 13 вантажних автомобілів від місії МКЧХ", - повідомляє сайт Державної прикордонної служби.

Вантаж включає продукти харчування, гігієнічні набори, медикаменти і будівельні матеріали загальною вагою близько 222 тонн.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хресту відправив на неконтрольовану терирію Донеччини медичну гуманітарну допомогу.

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01 06 2017 10:37
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