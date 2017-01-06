CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на непідконтрольну частину України 13 вантажівок з гуманітарною допомогою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Червоний Хрест відправив 13 вантажівок з гумдопомогою на Донбас
Вантаж включає продукти харчування, гігієнічні набори, медикаменти та будматеріали
Фото: ukrinform.ua
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території попрямували 13 вантажних автомобілів від місії МКЧХ", - повідомляє сайт Державної прикордонної служби.
Вантаж включає продукти харчування, гігієнічні набори, медикаменти і будівельні матеріали загальною вагою близько 222 тонн.
Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хресту відправив на неконтрольовану терирію Донеччини медичну гуманітарну допомогу.
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