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Червоний Хрест відправив на Донбас 17 тонн гумдопомоги

Червоний Хрест знову відправив на окупований Донбас гуманітарну допомогу
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на непідконтрольну Києву територію Донецької області 17 тонн будівельних матеріалів.
Червоний Хрест відправив на Донбас 17 тонн гумдопомоги Фото: ukrinform.ua

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово неконтрольовану територію проїхав вантажний автомобіль з гуманітарним вантажем. Автомобіль перевозив будівельні матеріали загальною вагою 17 тонн", - повідомила прес-служба Держприкордонслужби.  

У відомстві уточнили, що вантаж жителям Донецької області було направлено від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Також у повідомленні йдеться, що протягом минулої доби в Гнутовому прикордонники виявили 2 автомобілі, які з порушеннями перевозили товари на суму майже 120 тисяч гривень.

Зазначається, що автівки були завантажені трикотажними виробами, косметикою, засобами для гоління, дитячими іграшками, комп’ютерним обладнанням тощо. Наразі транспортні засоби передані представникам фіскальної служби для прийняття правового рішення.

Раніше повідомлли. що уряд Австрії ухвалив рішення про виділення одного мільйона євро на проекти розмінування на Донбасі.

Нагагадаємо, посольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольну територію Донецької області 600 тонн гуманітарної допомоги.

 
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17 06 2017 14:25
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