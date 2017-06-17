Червоний Хрест відправив на Донбас 17 тонн гумдопомоги
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово неконтрольовану територію проїхав вантажний автомобіль з гуманітарним вантажем. Автомобіль перевозив будівельні матеріали загальною вагою 17 тонн", - повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
У відомстві уточнили, що вантаж жителям Донецької області було направлено від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Також у повідомленні йдеться, що протягом минулої доби в Гнутовому прикордонники виявили 2 автомобілі, які з порушеннями перевозили товари на суму майже 120 тисяч гривень.
Зазначається, що автівки були завантажені трикотажними виробами, косметикою, засобами для гоління, дитячими іграшками, комп’ютерним обладнанням тощо. Наразі транспортні засоби передані представникам фіскальної служби для прийняття правового рішення.
Раніше повідомлли. що уряд Австрії ухвалив рішення про виділення одного мільйона євро на проекти розмінування на Донбасі.
Нагагадаємо, посольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольну територію Донецької області 600 тонн гуманітарної допомоги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа