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Україна отримає від Австрії €1 млн на розмінування Донбасу

Половина цієї суми буде виділена Фондом зовнішньої небезпеки стихійних лих (Auslandskatastrophenfond) і Агентством розвитку Австрії (ADA)
Уряд Австрії ухвалив рішення про виділення одного мільйона євро на проекти розмінування на Донбасі.
Україна отримає від Австрії €1 млн на розмінування Донбасу Фото: EPA/UPG

"Задоволений сьогоднішнім рішенням в Раді міністрів надати в цілому 1 мільйон євро для розмінування МКЧХ на сході України", - написав міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у своєму Twitter.

 

 

 

Курц зазначив, що половина цієї суми буде виділена Фондом зовнішньої небезпеки стихійних лих (Auslandskatastrophenfond) і Агентством розвитку Австрії (ADA).

"Міністр закордонних справ Себастьян Курц анонсував виділення одного мільйона євро на проекти розмінування у східній Україні. Добрий початок візиту міністра", - прокоментував виділення коштів посол України в Австрії Олександр Щерба.

 

 

 

Глава МЗС Австрії та чинний голова ОБСЄ Себастьян Курц 7-8 червня перебуває з візитом у Києві. У рамках візиту у нього запланована зустріч з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

Нагадаємо, 3 червня посольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольну територію Донецької області 600 тонн гуманітарної допомоги.

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07 06 2017 14:44
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