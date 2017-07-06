Україна отримає від Австрії €1 млн на розмінування Донбасу

Половина цієї суми буде виділена Фондом зовнішньої небезпеки стихійних лих (Auslandskatastrophenfond) і Агентством розвитку Австрії (ADA)

Уряд Австрії ухвалив рішення про виділення одного мільйона євро на проекти розмінування на Донбасі.

"Задоволений сьогоднішнім рішенням в Раді міністрів надати в цілому 1 мільйон євро для розмінування МКЧХ на сході України", - написав міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у своєму Twitter.

Freue mich über heutigen Beschluss im #Ministerrat, insgesamt 1Mio EUR für Entminungsprojekte des #IKRK in #Ostukraine bereit zu stellen.1/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 7 червня 2017 р.

Курц зазначив, що половина цієї суми буде виділена Фондом зовнішньої небезпеки стихійних лих (Auslandskatastrophenfond) і Агентством розвитку Австрії (ADA).

"Міністр закордонних справ Себастьян Курц анонсував виділення одного мільйона євро на проекти розмінування у східній Україні. Добрий початок візиту міністра", - прокоментував виділення коштів посол України в Австрії Олександр Щерба.

Міністр закордонних справ @sebastiankurz анонсував виділення €1 млн на проекти розмінування у Сх. Україні. Добрий початок візиту міністра! — olexander scherba (@olex_scherba) 7 червня 2017 р.

Глава МЗС Австрії та чинний голова ОБСЄ Себастьян Курц 7-8 червня перебуває з візитом у Києві. У рамках візиту у нього запланована зустріч з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

Нагадаємо, 3 червня посольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольну територію Донецької області 600 тонн гуманітарної допомоги.