Швейцарія відправила 600 тонн гумдопомоги на Донбас Через КП "Новотроїцьке" пройшли 30 вантажних автомобілів

Посольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольну територію Донецької області 600 тонн гуманітарної допомоги.

Фото: swissinfo.ch

"Через контрольний пункт "Новотроїцьке" на неконтрольовану територію пройшли 30 вантажних автомобілів від посольства Швейцарії", - повідомляє сайт Держприкордонслужби. За інформацією прикордонників, вантажівки перевозили для жителів Донецької області гуманітарний вантаж загальною вагою близько 600 тонн. Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на непідконтрольну частину України 13 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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