CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПосольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольну територію Донецької області 600 тонн гуманітарної допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швейцарія відправила 600 тонн гумдопомоги на Донбас
Через КП "Новотроїцьке" пройшли 30 вантажних автомобілів
Фото: swissinfo.ch
"Через контрольний пункт "Новотроїцьке" на неконтрольовану територію пройшли 30 вантажних автомобілів від посольства Швейцарії", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.
За інформацією прикордонників, вантажівки перевозили для жителів Донецької області гуманітарний вантаж загальною вагою близько 600 тонн.
Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на непідконтрольну частину України 13 вантажівок з гуманітарною допомогою.
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03 06 2017 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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