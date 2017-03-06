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Швейцарія відправила 600 тонн гумдопомоги на Донбас

Через КП "Новотроїцьке" пройшли 30 вантажних автомобілів
Посольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольну територію Донецької області 600 тонн гуманітарної допомоги.
Швейцарія відправила 600 тонн гумдопомоги на Донбас Фото: swissinfo.ch

"Через контрольний пункт "Новотроїцьке" на неконтрольовану територію пройшли 30 вантажних автомобілів від посольства Швейцарії", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.

За інформацією прикордонників, вантажівки перевозили для жителів Донецької області гуманітарний вантаж загальною вагою близько 600 тонн.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на непідконтрольну частину України 13 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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03 06 2017 11:38
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