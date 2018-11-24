В ООС заявили про "зачистку" населеного пункту на Світлодарській дузі
"На виконання рішення Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Сили спеціальних операцій під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі. Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО під самим носом окупантів підняли український прапор", – повідомили в ОС.
Як зазначається, спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць.
"Місяць тому розвідка виявила в селищі окупантів. У період кривавих боїв за Дебальцеве, поруч із Розсадками проходив один з маршрутів, по якому захисникам України підвозили провізію, медикаменти та боєприпаси. Населений пункт раніше вже зачищали бійці ЗСУ, проте, через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо. Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоч і знаходилися у "сірій зоні", – розповіли військові.
В ОС стверджують, що за день до "зачистки" сепаратисти використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети (ПТКР).
"Щоб унеможливити дії окупантів та виключити знаходження там бойовиків, селище зачистили саме бійці ССО", – зазначили в ОС.
Нагадаємо, за день 24 листопада Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав
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