НОВИНИПосівні площі основних сільськогосподарських культур на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на сьогодні зменшилися на 70% у порівнянні з періодом до початку конфлікту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ОРДЛО спостерігається зменшення посівних площ на 70%, - розвідка
Багато сільськогосподарських територій залишаються не розмінованими
Фото:facebook.com/ato.news
“Наразі на території ОРДЛО назріває величезна проблема з продовольством. Спостерігається зменшення посівних площ на 70% у порівнянні з тим, що було до початку конфлікту”, - заявив високопоставлений співрозмовник у розвідці, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, причиною цього є як те, що багато сільськогосподарських територій залишаються не розмінованими, так і відсутність людей та техніки для роботи на землі.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Донбасу збільшилася кількість злочинів, учинених військовослужбовцями Російської Федерації з використанням вогнепальної зброї.
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