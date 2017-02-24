В ОРДЛО спостерігається зменшення посівних площ на 70%, - розвідка

Посівні площі основних сільськогосподарських культур на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на сьогодні зменшилися на 70% у порівнянні з періодом до початку конфлікту.

“Наразі на території ОРДЛО назріває величезна проблема з продовольством. Спостерігається зменшення посівних площ на 70% у порівнянні з тим, що було до початку конфлікту”, - заявив високопоставлений співрозмовник у розвідці, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, причиною цього є як те, що багато сільськогосподарських територій залишаються не розмінованими, так і відсутність людей та техніки для роботи на землі.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Донбасу збільшилася кількість злочинів, учинених військовослужбовцями Російської Федерації з використанням вогнепальної зброї.