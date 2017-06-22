CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Бродзиці Люблінського воєводства Польщі в ставку виявили тіло молодої українки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Польщі жорстоко вбили молоду українку
Затриманим загрожує до 25 років позбавлення волі
Фото: Радар
У вбивстві запідозрили двох її співвітчизників, їх затримали на польсько-українському кордоні, - повідомляє Польське радіо.
"Ми очікували, що вони спробують перетнути кордон нашої держави. Так і сталося. У той же день співробітники Прикордонної служби затримали 34-х 42-річного чоловіків в прикордонному пункті пропуску в Долгобичів, після чого їх передали поліції", - розповіли правоохоронці.
Фото:polradio.pl
Крім того, звинувачення також пред'явлено 29-річному жителю місцевості Грубешів, який знав про вбивство, проте не повідомив про це в поліцію.
Фото:polradio.pl
Українців взято під варту на три місяці. За скоєний злочин їм загрожує до 25 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Національна поліція затримала трьох громадян однієї з країн колишнього СРСР, яких підозрюють у вбивстві бізнесмена-турка під Одесою.
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22 06 2017 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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