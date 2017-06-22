В Польщі жорстоко вбили молоду українку

В Бродзиці Люблінського воєводства Польщі в ставку виявили тіло молодої українки.

У вбивстві запідозрили двох її співвітчизників, їх затримали на польсько-українському кордоні, - повідомляє Польське радіо.

"Ми очікували, що вони спробують перетнути кордон нашої держави. Так і сталося. У той же день співробітники Прикордонної служби затримали 34-х 42-річного чоловіків в прикордонному пункті пропуску в Долгобичів, після чого їх передали поліції", - розповіли правоохоронці.

Фото:polradio.pl

Крім того, звинувачення також пред'явлено 29-річному жителю місцевості Грубешів, який знав про вбивство, проте не повідомив про це в поліцію.

Фото:polradio.pl

Українців взято під варту на три місяці. За скоєний злочин їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Національна поліція затримала трьох громадян однієї з країн колишнього СРСР, яких підозрюють у вбивстві бізнесмена-турка під Одесою.