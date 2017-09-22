В п'ятницю Раду відвідало 30 парламентаріїв

День в Раді був присвячений розгляду 4200 поправок до кодексів

У п'ятницю, 22 вересня, Верховну Раду відвідало 30 народних депутатів.

При цьому віце-спікер парламенту Ірина Геращенко наголосила, що сьогоднішній день в Раді був присвячений розгляду 4200 поправок до кодексів.

"За ці дні ВР не змогла розглянути десятки важливих, відкладених в сторону законів, в тому числі питання кібербезпеки, економічний блок, міжнародні ратифікаційні документи, пенсійну реформу", - підкреслила вона.

Активісти руху Чесно також зробили фоторепортаж про відвідуваність нардепів останнього пленарного дня.

"На жаль, така картина стала вже звичайною для останнього пленарного дня", - констатували журналісти.

Нагадаємо, раніше Національному антикорупційному бюро України все ж вдалося надіти електронний браслет на народного депутата Максима Полякова, підозрюваного в лобіюванні за хабар інтересів іноземної компанії у видобутку бурштину в Україні.