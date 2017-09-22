В п'ятницю Раду відвідало 30 парламентаріїв
При цьому віце-спікер парламенту Ірина Геращенко наголосила, що сьогоднішній день в Раді був присвячений розгляду 4200 поправок до кодексів.
"За ці дні ВР не змогла розглянути десятки важливих, відкладених в сторону законів, в тому числі питання кібербезпеки, економічний блок, міжнародні ратифікаційні документи, пенсійну реформу", - підкреслила вона.
Активісти руху Чесно також зробили фоторепортаж про відвідуваність нардепів останнього пленарного дня.
"На жаль, така картина стала вже звичайною для останнього пленарного дня", - констатували журналісти.
Нагадаємо, раніше Національному антикорупційному бюро України все ж вдалося надіти електронний браслет на народного депутата Максима Полякова, підозрюваного в лобіюванні за хабар інтересів іноземної компанії у видобутку бурштину в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків