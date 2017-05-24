В Раді зареєстрували подання про зняття недоторканості з Бобова, - Павло Пинзеник
"За моєю інформацією подання вже надійшло до Верховної Ради і зареєстровано", - повідомив голова парламентського комітету з питань регламенту Павло Пинзеник журналістам у кулуарах Верховної Ради в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами Пинзеника, у профільний комітет подання поки не надійшло.
На уточнювальне запитання голова профільного комітету зазначив, що подання стосується тільки надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про дозвіл на затримання і арешт у ньому не йдеться.
За інформацією Пинзеника, подання на інших народних депутатів поки не надходили.
Бобова підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України 19 травня підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів. Йдеться про Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.
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