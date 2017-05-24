В Раді зареєстрували подання про зняття недоторканості з Бобова, - Павло Пинзеник

Подання стосується тільки надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про дозвіл на затримання і арешт у ньому не йдеться

Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з групи "Відродження" Геннадія Бобова надійшло до Верховної Ради України.

"За моєю інформацією подання вже надійшло до Верховної Ради і зареєстровано", - повідомив голова парламентського комітету з питань регламенту Павло Пинзеник журналістам у кулуарах Верховної Ради в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Пинзеника, у профільний комітет подання поки не надійшло.

На уточнювальне запитання голова профільного комітету зазначив, що подання стосується тільки надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про дозвіл на затримання і арешт у ньому не йдеться.

За інформацією Пинзеника, подання на інших народних депутатів поки не надходили.

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Нагадаємо, Генеральна прокуратура України 19 травня підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів. Йдеться про Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.