В Раді завтра не розглядатимуть скасування недоторканності з Росенблата, Довгого і Полякова

Генеральна прокуратура України отримала від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про зняття імунітету на народних депутатів Олеся Довгого (позафракційний), Максима Полякова (Народний фронт) та Борислава Росенблата (Блок Петра Порошенка) і прийме рішення після висновку юридичної служби відомства.

"Юридична служба ГПУ прийняла документи на оброблення відповідно до норм закону "Про регламент Верховної Ради України", а саме кожне подання" повинно бути мотивованим та достатнім, містити конкретні факти та докази здійснення зазначеного в поданні особи суспільно небезпечної діяльності, визначеної Уголовним Кодексом України", - написала спікер генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Тому, за її словами, подати подання до Верховної Ради щодо Розенблата, Довгого та Полякова вже в середу, 21 червня, для розгляду їх на регламентному комітеті неможливо.

"Генпрокурор прийме рішення про підтримку подань після отримання висновку юридичної служби ГПУ", - зазначила Сарган.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про зняття недоторканності з народних депутатів Бориса Розенблата (БПП) і Максима Полякова (Народний фронт).

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

Також депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що Генеральна прокуратура підготувала проект подання про зняття недоторканності з депутата Олеся Довгого по ст.364 Кримінального кодексу - зловживання владою.