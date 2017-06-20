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В Раді завтра не розглядатимуть скасування недоторканності з Росенблата, Довгого і Полякова

В ГПУ очікують "конкретних фактів"
Генеральна прокуратура України отримала від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про зняття імунітету на народних депутатів Олеся Довгого (позафракційний), Максима Полякова (Народний фронт) та Борислава Росенблата (Блок Петра Порошенка) і прийме рішення після висновку юридичної служби відомства.
В Раді завтра не розглядатимуть скасування недоторканності з Росенблата, Довгого і Полякова Фото: @ukrpravda_news

"Юридична служба ГПУ прийняла документи на оброблення відповідно до норм закону "Про регламент Верховної Ради України", а саме кожне подання" повинно бути мотивованим та достатнім, містити конкретні факти та докази здійснення зазначеного в поданні особи суспільно небезпечної діяльності, визначеної Уголовним Кодексом України", - написала спікер генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Тому, за її словами, подати подання до Верховної Ради щодо Розенблата, Довгого та Полякова вже в середу, 21 червня, для розгляду їх на регламентному комітеті неможливо.

"Генпрокурор прийме рішення про підтримку подань після отримання висновку юридичної служби ГПУ", - зазначила Сарган.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про зняття недоторканності з народних депутатів Бориса Розенблата (БПП) і Максима Полякова (Народний фронт).

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

Також депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що Генеральна прокуратура підготувала проект подання про зняття недоторканності з депутата Олеся Довгого по ст.364 Кримінального кодексу - зловживання владою.

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20 06 2017 21:57
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