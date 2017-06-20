В Раді завтра не розглядатимуть скасування недоторканності з Росенблата, Довгого і Полякова
"Юридична служба ГПУ прийняла документи на оброблення відповідно до норм закону "Про регламент Верховної Ради України", а саме кожне подання" повинно бути мотивованим та достатнім, містити конкретні факти та докази здійснення зазначеного в поданні особи суспільно небезпечної діяльності, визначеної Уголовним Кодексом України", - написала спікер генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
Тому, за її словами, подати подання до Верховної Ради щодо Розенблата, Довгого та Полякова вже в середу, 21 червня, для розгляду їх на регламентному комітеті неможливо.
"Генпрокурор прийме рішення про підтримку подань після отримання висновку юридичної служби ГПУ", - зазначила Сарган.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про зняття недоторканності з народних депутатів Бориса Розенблата (БПП) і Максима Полякова (Народний фронт).
Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.
Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.
Також депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що Генеральна прокуратура підготувала проект подання про зняття недоторканності з депутата Олеся Довгого по ст.364 Кримінального кодексу - зловживання владою.
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